"الهلال" توزع كسوة العيد على الأيتام ومصابي السرطان في 4 محافظات سورية

وزع فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، كسوة العيد على ما يقرب من 100 طفل من الأيتام ومرضى السرطان بمحافظة اللاذقية السورية، وذلك سعياً لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وحرصاً على توفير احتياجاتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

تأتي المبادرة الإنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف عن معاناة الأسر المتضررة بعد زلزال 6 فبراير الماضي والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة.

وأوضح رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سورية، محمد خميس الكعبي، أنه تم تخصيص 400 قسيمة شرائية لكسوة العيد لأطفال مرضى السرطان والأيتام؛ مقسمة على 4 محافظات سورية وهي اللاذقية وحلب وحمص وحماة خلال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية عبر رسم البسمة على وجوه الأطفال السوريين كونها تلامس الاحتياجات المادية والمعنوية للأطفال وتُـبرز ملامح الفرح والسعادة في قلوبهم.

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية "معك لآخر نفس" لدعم مرضى السرطان، الدكتور إبراهيم عدنان عبود، عن الشكر والعرفان لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مبادراتها الكريمة والعناية بكل الحالات الإنسانية لا سيما القضايا ذات الاهتمام الخاص مثل أطفال السرطان، مثمناُ مبادرة كسوة عيد الأضحى المبارك لأطفال السرطان والتي تحمل معان كبيرة في قلوب الأطفال وذويهم وتبعث فيهم الفرح بقدوم العيد وتبعث بروح التفاؤل والإصرار لمقاومة المرض في ظل الدعم المقدم لهم من كل الأطراف.

جدير بالذكر، أن "عملية الفارس الشهم 2 " أحد أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، تم خلالها تسيير 185 طائرة وثلاث سفن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.