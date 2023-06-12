زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعمه الكامل لروسيا

عبّر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن دعم بلاده الكامل وتضامنها مع موسكو، في رسالة بعثها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وبعث كيم رسالة تهنئة باليوم الوطني لروسيا، ولم يذكر كيم في شكل مباشر الحرب على أوكرانيا، لكنه أشاد بـ"قرار بوتين الصحيح وتوجيهاته لإحباط التهديدات المتصاعدة للقوات المعادية"، بحسب الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأضافت الرسالة أن الشعب الكوري الشمالي يقدّم "الدعم والتضامن الكاملين مع الشعب الروسي في كفاحه الشامل من أجل تحقيق قضيته المقدسة للحفاظ على الحقوق السيادية والتنمية ومصالح بلدهم ضد ممارسات الإمبرياليين الاستبدادية والتعسفية".