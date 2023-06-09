ماكرون يزور الأطفال المصابين في المستشفى بعد هجوم بسكين

قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزيارة إلى بعض الأطفال الصغار، الذين أصيبوا بشكل خطير، في هجوم بسكين، في حديقة في بلدة "انيسي" شرق البلاد، ويتلقون الآن العلاج في المستشفى.

ووصل الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت إلى المستشفى، في مدينة "جرينوبل" جنوب شرق البلاد، صباح اليوم الجمعة، بعد يوم من هجوم شنه رجل وأصاب ستة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال صغار. ووصف ماكرون هجوم أمس الخميس بأنه "جبان للغاية".

وقال ماكرون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن البلاد في حالة من الصدمة.

وقالت الشرطة الفرنسية إن طفلين وشخص بالغ في حالة صحية مهددة للحياة، في حين أصيب طفلان آخران، يبلغان من العمر حوالي ثلاثة أعوام، بإصابات طفيفة.

وألقت الشرطة القبض على المهاجم المشتبه به. وقالت المدعية العامة في أنيسي، لاين بوني ماثي، إن المهاجم لا يزال يخضع للاستجواب، مضيفة أن دوافعه لا تزال غير معروفة وأنه مشتبه بالشروع في ارتكاب جريمة قتل.