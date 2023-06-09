الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل

يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة دولة للصين، الأسبوع القادم، حسبما ذكرت بكين الجمعة بعد إعلانها استعدادها لتسهيل محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ: "بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، سيقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة دولة من 13 إلى 16 يونيو الجاري".

وكان وزير الخارجية الصيني تشين غانغ قد أبلغ في أبريل نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني استعداد بلاده للمساعدة في محادثات سلام.

وشجع تشين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين على اتخاذ "خطوات لاستئناف محادثات سلام". وقال إن "الصين على استعداد لتسهيل لذلك"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأبلغ تشين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بكين تدعم استئناف المحادثات في أسرع وقت، بحسب الوكالة.

وشدد تشين في الاتصالين على مسعى الصين لمحادثات سلام على أساس تطبيق حل الدولتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن "الرئيس عباس صديق قديم للشعب الصيني".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الأوسط وتؤثر على السلام والاستقرار في الشرق الاوسط وعلى العدالة والعدل الدولي".