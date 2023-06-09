روسيا: إصابة 3 أشخاص في اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة بعد أن اصطدمت طائرة مسيرة بمبنى سكني وسط مدينة فورونيج، عاصمة إقليم فورنيج أوبلاست القريب من الحدود مع أوكرانيا جنوب غربي روسيا، حسبما افاد حاكم الإقليم ألكسندر غوسيف صباح الجمعة.

وأدلى غوسيف بتصريحاته لوسائل إعلام حكومية روسية، نشرت أيضا صورا لمبنى سكني شاهق تحطمت بعض نوافذه ولحقت أضرار بأجزاء من واجهته.

ونقلت تقارير إعلامية رسمية عن المشرفين على المبنى القول إن عددا من الشقق السكنية تضرر بسبب الانفجار.