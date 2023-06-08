روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب لنقل الأمونيا

اتهمت روسيا، أمس، أوكرانيا بتفجير خط أنابيب توغلياتي-أوديسا لنقل الأمونيا، وهو أطول خط أنابيب في العالم، مستنكرة «العمل الإرهابي» الذي أدى إلى إصابة العديد من المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «مجموعة تخريبية أوكرانية فجرت خط أنابيب توغلياتي - أوديسا لنقل الأمونيا»، الذي يبلغ طوله نحو 2400 كيلومتر، ويربط مدينة روسية على ضفاف نهر الفولغا بالميناء الأوكراني على البحر الأسود، مشيرة إلى أن هذا «العمل الإرهابي» وقع مساء الإثنين.