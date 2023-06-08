وزير خارجية إسرائيل يوبخ نائبة بايدن لانتقادها خطة الإصلاح القضائي

وبّخ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس، لانتقادها علناً ​خطة الإصلاح القضائي التي وضعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وسلّطت الواقعة الضوء على التوترات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة نتنياهو الجديدة - الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل - حول الإصلاح القضائي المخطط.

وفي حديثها أثناء فعالية بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن، أول من أمس، قالت هاريس إن القيم المشتركة هي «حجر أساس العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، وأن الديمقراطيات «مبنية على مؤسسات وضوابط وتوازنات قوية، وأضيف: قضاء مستقل».

وصرّح وزير خارجية إسرائيل، لإذاعة كان العامة «يمكنني أن أخبركم أنه إذا سألتها عما يزعجها بشأن الإصلاح، فلن تكون قادرة على إخباركم»، مضيفاً أنه يعتقد أن هاريس لم تطلع على مشاريع القوانين المعنية.

وكان بايدن عبّر علناً ​​عن قلقه بشأن خطة حكومة نتنياهو لما سماه الإصلاح القضائي، ما أثار احتجاجات شعبية أسبوعية، حتى بعد تعليق الاقتراح.

ووسط التوترات لم يعرض بايدن على نتنياهو دعوة معتادة للبيت الأبيض منذ انتخابه عام 2022. ورد السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نيديس على إيلي كوهين، قائلاً إن هاريس قالت أشياء تقولها الإدارة في كل فرصة في ما يتعلق بالقيم والسياسات المشتركة، مؤكداً أنها من «المؤيدين المتحمسين لإسرائيل»، وفقاً لإذاعة كان.