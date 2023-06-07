وزير الخارجية الإسرائيلي يوبخ نائبة الرئيس الأميركي لانتقادها خطة الإصلاح القضائي

وبخ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس يوم الأربعاء لانتقادها علنا ​خطة الإصلاح القضائي التي وضعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

سلطت الواقعة الضوء على التوترات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو الجديدة - الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل - حول الإصلاح القضائي المخطط.

في حديثها أثناء فعالية بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن يوم الثلاثاء، قالت هاريس إن القيم المشتركة هي "حجر أساس العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل" وأن الديمقراطيات "مبنية على مؤسسات وضوابط وتوازنات قوية، وأضيف: قضاء مستقل ".

وصرح وزير خارجية إسرائيل، لإذاعة كان العامة "يمكنني أن أخبركم أنه إذا سألتها عما يزعجها بشأن الإصلاح، فلن تكون قادرة على إخباركم"، مضيفا أنه يعتقد أن هاريس لم تطلع على مشاريع القوانين المعنية.

كان بايدن عبر علنا ​​عن قلقه بشأن خطة حكومة نتنياهو لما أسماه الاصلاح القضائي، ما أثار احتجاجات شعبية أسبوعية، حتى بعد تعليق الاقتراح.

ووسط التوترات لم يعرض بايدن على نتنياهو دعوة معتادة للبيت الأبيض منذ انتخابه عام 2022.

ورد السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نيديس على إيلي كوهين، قائلا إن هاريس قالت أشياء تقولها الإدارة في كل فرصة فيما يتعلق بالقيم والسياسات المشتركة"، مؤكدًا أنها من "المؤيدين المتحمسين لإسرائيل"، وفقا لإذاعة كان.

ويقول منتقدون إن مشاريع القوانين المقترحة ستركز السلطة في أيدي الحكومة الإسرائيلية من خلال منح السياسيين القول الفصل في تعيينات المحكمة العليا، ومنح الكنيست سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا، وإصدار قوانين لا تخضع للمراجعة القضائية.