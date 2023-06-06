زيلينسكي: انفجار سد كاخوفكا أكبر كارثة بيئية من صنع الإنسان

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باللائمة على موسكو في انفجار سد كاخوفكا، وهو سد رئيسي على نهر دنيبرو، وشبه ذلك باستخدام سلاح من أسلحة الدمار الشامل.

وقال زيلينسكيفي كلمة بالفيديو خلال مؤتمر أمني في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا اليوم الثلاثاء: "هذه أكبر كارثة بيئية من صنع الإنسان في أوروبا منذ عقود".

ورفض زيلينسكي ما ذكره الكرملين بأن أوكرانيا دمرت السد بنفسها، مؤكداً أن روسيا تسيطر على سد كاخوفكا مع محطة الطاقة الكهرومائية منذ أكثر من عام.