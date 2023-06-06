السيسي ونتنياهو يبحثان ملابسات حادث إطلاق النار الحدودي

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي، إن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الماضي والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

وأكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت في بيان لها، أن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية، قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، معرباً عن خالص التعازي لأسر المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.