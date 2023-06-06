أوكرانيا تتصدى لضربات جوية استهدفت العاصمة كييف

قالت الإدارة العسكرية المحلية إن أوكرانيا تصدت لضربات جوية روسية على العاصمة كييف، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الإدارة العسكرية، سيرهي بوبكو، إن هناك أكثر من 20 صاروخاً استهدفت كييف، وأضاف أن الدفاعات الجوية اعترضتها كلها.

وبحسب المعلومات الأولية، لم يتم تسجيل خسائر بشرية جراء سقوط الحطام.

وقال بوبكو إنه من المعتقد أن مدى الصواريخ الموجهة التي تم استخدامها في الهجوم، يصل إلى 5500 كيلومتر، وأنها قد تم إطلاقها من قاذفات روسية في منطقة بحر قزوين.