بلينكن يحذر من توسع إسرائيل في بناء المستوطنات

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، باستمرار التزام واشنطن بأمن إسرائيل وحل الدولتين فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه حذر من أن التوسع في المستوطنات سيكون عقبة أمام تحقيق السلام.

وحذر بلينكن في خطاب ألقاه اليوم أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) المؤيدة لإسرائيل من أن التحركات نحو ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أو الإخلال بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة يضر بآفاق حل الدولتين.

وقال بلينكن: "من الواضح أن التوسع الاستيطاني يمثل عقبة أمام أفق الأمل الذي نسعى إليه".

وأضاف: "وبالمثل، فإن أي تحرك نحو ضم الضفة الغربية، بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون، والإخلال بالوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة واستمرار هدم المنازل وإجلاء العائلات التي عاشت في تلك المنازل لأجيال، يلحق الضرر بآفاق حل الدولتين كما أنه يقوض الكرامة التي يستحقها جميع الناس".

وصفق الحضور بحرارة عندما تحدث بلينكن عن الالتزام الأميركي طويل الأمد تجاه إسرائيل، وقال إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة عندما يتعلق الأمر بمنع إيران، عدو إسرائيل الأول، من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف: "واشنطن ستواصل العمل من أجل مساعدة إسرائيل على الاندماج في المنطقة كوسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".

وتابع: "للولايات المتحدة مصلحة حقيقية تتعلق بأمنها لقومي فيما يتعلق بالدفع نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية".