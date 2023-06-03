عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية إيران

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش اجتماع «أصدقاء بريكس» في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

تم خلال اللقاء بحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام وتعزيز التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة.

وتبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الإيراني وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.