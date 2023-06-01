سيؤول: الزعيم الكوري الشمالي يزن نحو 140 كيلوغراماً ويعاني اضطرابات النوم

قال نواب بالبرلمان في كوريا الجنوبية، نقلاً عن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أمس، إن التقديرات تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يعاني اضطرابات نوم كبيرة، ويبلغ وزنه نحو 140 كيلوغراماً.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، نقلاً عن أعضاء بارزين من الحزب الحاكم والمعارض في لجنة الاستخبارات البرلمانية، أن مدير جهاز الاستخبارات الوطنية كيم كيو هيون قدم هذا التقرير للجنة خلال جلسة مغلقة.

وقال يوو سانج بوم، النائب عن حزب سلطة الشعب الحاكم، والسكرتير التنفيذي للجنة الاستخبارات البرلمانية، للصحافيين، بعد الجلسة المغلقة «استناداً إلى حقيقة أن السلطات الكورية الشمالية تعمل بنشاط على جمع أحدث المعلومات الطبية، في الخارج، ومنها الأدوية، مثل زولبيديم، لعلاج الأرق لدى كبار المسؤولين في أبريل الماضي، تقدر وكالة الاستخبارات الوطنية أن الرئيس كيم يعاني اضطرابات نوم كبيرة».

وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ربما يعاني اضطرابات في النوم، حيث أوضحت أنها تراقبه لاحتمال تزايد سوء اعتماده على الكحول والنيكوتين. وقال يوو سانغ إن كوريا الشمالية استوردت أخيراً كمية كبيرة من السجائر الأجنبية من أنواع تشمل مارلبورو ودنهيل، إضافة إلى وجبات خفيفة، يتم تقديمها عادة مع المشروبات الكحولية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وذكرت وكالة الاستخبارات أيضاً أن «الرئيس كيم بدا متعباً للغاية، مع وجود هالات سوداء ملحوظة تحت عينيه أثناء ظهوره العلني في 16 مايو الجاري»، كما أن تحليلاً باستخدام الذكاء الاصطناعي لبعض صوره الأخيرة قدر وزنه بنحو 140 كغم، بحسب يوو سانغ.

وقال يوو سانغ، نقلاً عن مدير وكالة الاستخبارات «منذ نهاية العام الماضي، لوحظت خدوش وكدمات بشكل مستمر على يدي وذراعي الرئيس كيم، والتي يشتبه في أنها مزيج من الحساسية والتهاب الجلد الناجم عن الإجهاد».