السعودية: تعداد السكان 32.2 مليوناً و63% من السعوديين أقل من 30 عاماً

قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، في بيان أمس، إن عدد سكان المملكة بلغ 32.2 مليون نسمة، بينهم نحو 42% من المقيمين الأجانب، وإن السعوديين دون سن 30 عاماً يشكلون 63% من إجمالي عدد المواطنين.

وأضاف البيان أن متوسط أعمار إجمالي السكان هو 29 عاماً، بحسب تعداد عام 2022، وهو الأول بالمملكة منذ 12 عاماً.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل الإبراهيم، في مؤتمر صحافي، إن التعداد الأخير كان الأكثر شمولاً ودقة في تاريخ المملكة.

ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، ما نسبته 68% من إجمالي عدد السكان، وتُعد الرياض أكبر المدن من حيث عدد السكان، تليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.