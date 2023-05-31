العثور على عبوة ناسفة في أكبر مطار إسرائيلي

قالت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن قوات أمن مطار ديفيد بن غوريون الإسرائيلي في مدينة تل أبيب عثرت على عبوة ناسفة.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت"، أنه تم العثور على العبوة داخل سيارة في المطار.

وأضافت: "لكن في هذه المرحلة لا يوجد تأثير على حركة المرور في المطار وجدول الرحلات".

وتابعت: "بسبب اكتشاف العبوة، تم إغلاق جزء من موقف للسيارات داخل مطار بن غوريون".

وأوضحت الصحيفة أن "خلفية الحادث جنائية، ويشتبه في أن الحديث يدور عن صراع بين المجرمين".

ومطار بن غوريون هو المطار الرئيس في إسرائيل، وخلال الشهر الماضي شهد مرور2.12 مليون مسافر، على متن 14902 طائرة في الرحلات الدولية والداخلية، وفق موقع "port2port" العبري.