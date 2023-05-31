مصر تؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مباحثات سياسية موسعة، أجراها شكري، أمس، مع نظيره المجرى بيتر سيارتو، في العاصمة بودابست.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، في بيان صحافي، أن «الوزير شكري استهل المباحثات بالتأكيد على العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمجر، استناداً إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، مشيراً إلى التطابق الكبير فى وجهات النظر، والتفاهم القائم بين البلدين حول كثير من الموضوعات.

وأضاف المتحدث أن «المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد شكري على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لها».

ولفت المتحدث إلى أنه تمت مناقشة الوضع في ليبيا والنزاع القائم في السودان وتأثيراته الإقليمية والدولية الخطيرة، فضلاً عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

وحرص شكري على تناول الجهود والأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر جرّاء استضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين، موضحاً أن «مصر تتعامل مع هذا الوضع من منظور إنساني يحول دون دفع هؤلاء إلى مخاطر عبور المتوسط للنفاذ إلى أوروبا، فضلاً عن دمجهم بالمجتمع، مع توفير الدعم والخدمات وفرص العمل على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وهو ما يستلزم توفير المزيد من الدعم من جانب الاتحاد الأوروبي إلى مصر في ظل الأعباء التي تتحملها».

بدوره، ثمّن الوزير المجري موقف مصر في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، لاسيما مع احتدام الأزمة الحالية التي يشهدها السودان، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى زيادة دعم مصر للتعامل مع تبعات تلك الأزمة.