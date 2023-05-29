"القهار".. أحدث سلاح في الجيش المصري (فيديو)

أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً قالت فيه إنه استمراراً لجهودها في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الثانية طراز (MEKO-A200) التى تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.

وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقاطة "القهار" والتي تعد الثانية من أصل أربعة فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدينة (Bremerhaven) الألمانية، بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصري بألمانيا والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية (TKMS) المصنعة للفرقاطة "القهار".

وتمتاز الفرقاطة "القهار" متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقتي السلم والحرب، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة بالبحر، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري .