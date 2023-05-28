شاهد.. أردوغان يغني وسط انصاره احتفالا بعد فوزه بالرئاسة (فيديو)
احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، مع انصاره في إسطنبول بفوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.
وظهر أردوغان في مقطع فيديو متداول، وهو يقف على المنصة بين انصاره أمام منزله في حي اسكودار .
وقام أردوغان بالغناء مع انصاره ،وقال : " نحن عشاق اسطنبول .. بدأنا مسيرتنا مع اسطنبول ونواصلها معها ".
وتقدم بالشكر للشعب التركي قائلا : " الشعب التركي كله فاز ".
وأضاف قائلا" فوزي بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية... وأعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كمال كيليتشدار أوغلو على تسببه في خسارة الانتخابات.
أظهرت لقطات متداولة الرئيس التركي #رجب_طيب_أردوغان يغني محتفلا وسط حشود غفيرة من أنصاره عقب فوزه برئاسة تركيا للمرة الثالثة على التوالي.— لايت برس (@Lightpress66) May 28, 2023
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.#لايت_برس #تركيا #اردوغان #الرئاسة_التركية #الانتخابات_الرئاسية_التركية #تويتر pic.twitter.com/ISroVrA9lm
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