شاهد.. أردوغان يغني وسط انصاره احتفالا بعد فوزه بالرئاسة (فيديو)

احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، مع انصاره في إسطنبول بفوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.

وظهر أردوغان في مقطع فيديو متداول، وهو يقف على المنصة بين انصاره أمام منزله في حي اسكودار .

وقام أردوغان بالغناء مع انصاره ،وقال : " نحن عشاق اسطنبول .. بدأنا مسيرتنا مع اسطنبول ونواصلها معها ".

وتقدم بالشكر للشعب التركي قائلا : " الشعب التركي كله فاز ".

وأضاف قائلا" فوزي بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية... وأعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كمال كيليتشدار أوغلو على تسببه في خسارة الانتخابات.