إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التركية بعد فرز نحو نصف الأصوات

تصدر الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان الأحد نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 40 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وحصل إردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عامًا، على 57.1 بالمئة من الأصوات حتى الآن، مقابل 42.9 بالمئة لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب هذه النتائج الجزئية.

في غضون ذلك، أظهرت وكالة أنباء أنكا، المقربة من المعارضة، النتائج بنسبة 51٪ لكيليشدار أوغلو وأردوغان بنسبة 49٪، مع فرز 52٪ من صناديق الاقتراع.

تحصل وكالات الأنباء على بياناتها من إحصائيات صناديق الاقتراع المكتملة التي يتم جمعها من قبل أفراد في الميدان، وهي قوية في مناطق مختلفة، مما يفسر بعض الاختلافات في البيانات الأولية.