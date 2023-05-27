فوضى في مطارات بريطانية بسبب خلل في البوابات الإلكترونية

سادت فوضى مطارات في بريطانيا السبت بعد أن أدى خلل في بوابات جوازات السفر الإلكترونية إلى تأخير لساعات في دخول الأشخاص إلى البلد.

يأتي ذلك في عطلة نهاية الأسبوع المتزامنة مع عطلة مدرسية.

وقال مسافرون على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم انتظروا ساعات لأن المؤهلين لاستخدام البوابات الإلكترونية اضطروا إلى العبور عبر بوابات شرطة الحدود لتفقد جوازاتهم.

كتبت امرأة من مطار هيثرو في وقت مبكر السبت "هبطت طائرتي في الساعة السادسة صباحًا، وهناك بحر من الناس أمامي، يتم فحص جوازات السفر يدويًا".

والمطاران الرئيسيان في لندن - هيثرو وغاتويك - من بين المطارات المتأثرة.

وأعلن مطار هيثرو أنه "يعمل من كثب مع شرطة الحدود" التي تدير البوابات الإلكترونية "للمساعدة في حل المشكلة في أسرع وقت ممكن"، موضحا أنه نشر موظفين إضافيين.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية إنها تعمل "مع مشغلي المطارات وشركات الطيران لتقليل الاضطراب".

وأضافت أن شرطة الحدود ستنشر عناصر إضافيين للمساعدة في تقليل أوقات الانتظار.

كما تشكلت طوابير طويلة في ميناء دوفر الرئيسي في جنوب شرق إنجلترا للعبارات المتجهة إلى فرنسا، بسبب مشاكل تكنولوجية في مراقبة الجوازات لدى الجانب الفرنسي.

وقال ميناء دوفر عبر تويتر إنه تم حل المشكلات التقنية وأن متوسط وقت الانتظار تراجع إلى 30-45 دقيقة، مقارنة بتسعين دقيقة في وقت سابق من اليوم.

هناك أكثر من 270 بوابة إلكترونية في 15 مطارا ومحطة قطار في المملكة المتحدة، وفق الحكومة، وهي متاحة للمواطنين البريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا إضافة إلى حاملي جوازات سفر العديد من البلدان الأخرى مثل أستراليا وكندا.

وتأتي التأخيرات بعد أن ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية عشرات الرحلات عبر مطار هيثرو يومي الخميس والجمعة بعد مشكلة تقنية.