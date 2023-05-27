غوتيريس "مصدوم" من رسالة بعث بها البرهان تتعلق بمبعوث الأمم المتحدة للسودان

قال مسؤولون سودانيون وبالأمم المتحدة اليوم السبت إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ”صدم” من رسالة بعث بها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان تطالب بإقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد.

وتسلم الأمين العام غوتيريس الرسالة يوم الجمعة من الفريق أول البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك.

وقال دوغاريك: ”لقد صدم الأمين العام بالرسالة التي تلقاها صباح أمس الجمعة”. وأضاف: ”الأمين العام فخور بالعمل الذي قام به فولكر بيرتس ويعيد تأكيد ثقته الكاملة في ممثله الخاص”.

ولم يكشف دوغاريك عن محتويات الرسالة. ومع ذلك، قال مسؤول عسكري كبير إن رسالة البرهان طلبت من غوتيريس استبدال مبعوثه إلى السودان ، والذي تم تعيينه في عام 2021.

وفقا للمسؤول، اتهم البرهان بيرتس بأنه ”متحيز”، مشيرا إلى أن نهجه في محادثات ما قبل الحرب بين الجنرالات والحركة المؤيدة للديمقراطية ساعدت في تأجيج الصراع.

في العام الماضي، اتهم البرهان بيرتس بـ ”تجاوز تفويض بعثة الأمم المتحدة والتدخل السافر في الشؤون السودانية”، وهدد بطرده من البلاد.

وجاءت رسالة البرهان بعد أن اتهم مبعوث الأمم المتحدة الطرفين المتحاربين بعدم احترام قوانين الحرب من خلال مهاجمة المنازل والمتاجر وأماكن العبادة ومنشآت المياه والكهرباء.