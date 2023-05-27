الأمم المتحدة تجدد ثقتها بمبعوثها إلى السودان

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعمه لمبعوثه إلى السودان فولكر بيرتيس معرباً عن "صدمته" برسالة من قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان دعا فيها إلى تبديله.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في بيان إن "الأمين العام مصدوم من الرسالة التي تلقاها (الجمعة) من الفريق أول عبدالفتاح البرهان" الذي يخوض حرباً منذ الخامس عشر من أبريل مع خصمه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.

وتابع دوغاريك أن "الأمين العام فخور بالعمل الذي أنجزه فولكر بيرتيس ويؤكد ثقته الكاملة في ممثله الخاص".

لم ينشر الجيش ولا الأمم المتحدة نسخًا رسمية من الرسالة التي دعت إلى عزل بيرتيس من منصب الممثل الخاص للأمين العام.

وبيرتيس موجود حاليا في نيويورك من غير أن ترد أي معلومات حول موعد عودته إلى السودان حيث لم تصدر السلطات تأشيرات للأجانب منذ بداية الحرب.

وحذر المبعوث الإثنين أمام مجلس الأمن من أن "النزاع يتخذ منحى عرقيا متزايدا، ما يهدد بإطالة أمده مع (ما يعنيه ذلك من) تبعات على المنطقة"، موضحاً أنه "في بعض أنحاء البلاد، أعادت المعارك... إحياء التوترات المجتمعية أو تسببت بنزاعات بين المجموعات" العرقية.