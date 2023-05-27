السعودية تعلن رفضها كل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات الدبلوماسية في السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت رفضها كل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية في السودان.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية ، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) ، عن إدانة المملكة تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب ، داعية للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت ، أمس الجمعة ، عن تعرض منزل سفيرها في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة "تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه".