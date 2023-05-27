بلجيكا وإيران تفرجان عن دبلوماسي وعامل إغاثة بوساطة عمانية

نشرت وكالة الأنباء العُمانية بياناً، أمس، أشارت فيه إلى أنه تلبية لالتماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المُتحفظ عليهم في البلدين، أسفرت المساعي العُمانية عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المُتبادل، حيث تم نقل المُفرج عنهما من طهران وبروكسل إلى مسقط، أمس، تمهيداً لعودتهما إلى بلديهما.

وثمّنت سلطنة عُمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المُباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن إيران أفرجت عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل بعد احتجازه لمدة 455 يوماً، مضيفاً أنه تم نقل أوليفييه إلى سلطنة عمان حيث تكفل به فريق من العسكريين والدبلوماسيين البلجيكيين. وأجرى هناك عدداً من الفحوص الطبية صباح أمس، لتقييم حالته الصحية وإتاحة عودته في أفضل الظروف الممكنة.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلجيكا أفرجت عن الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي كان يمضي عقوبة بالسجن منذ 2021.

وكان عامل الإغاثة البلجيكي قد تم توقيفه في طهران يوم 24 فبراير العام الماضي، ثمّ حُكم عليه بالسجن 40 عاماً بتهمة التجسّس، وطالبت الحكومة البلجيكية باستمرار السلطات الإيرانية بالإفراج عنه، معتبرة أنه «بريء».

وفي عام 2021، أدانت بلجيكا الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، بتدبير هجوم فاشل بالقنابل ضد جماعة معارضة إيرانية منفية في فرنسا وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.

وأقرّ البرلمان البلجيكي في يوليو 2022 معاهدة لتبادل السجناء مع إيران رأت فيها الحكومة فرصة لإطلاق فانديكاستيل، ودخل النص حيّز التنفيذ في 18 أبريل الماضي وأعلنت بلجيكا حينها أنها تنظر في طلب طهران المتعلق باستعادة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي.