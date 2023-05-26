الفاتيكان: البابا فرنسيس يلغي مقابلات واجتماعات لإصابته بالحمى

أعلنت الفاتيكان أن البابا فرنسيس ألغى يوم الجمعة اجتماعات ولقاءات ومقابلات لأنه يعاني من الحمى. ولم تعلن تفاصيل حول مدى مرض فرنسيس.

في آخر مرة أصيب فيها بحمى خطيرة في مارس، نقل الحبر الأعظم (86 عاماً) إلى المستشفى حيث شخص بالتهاب حاد في الشعب الهوائية، وتلقي علاجاً بمضادات حيوية، وغادر المستشفى بعدها بثلاثة أيام.

وذكر مسؤول بالفاتيكان اشترط عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالحديث عن صحة البابا، أن فرنسيس لم يجر أي مقابلات يوم الجمعة "بسبب إصابته بالحمى".

لم تسجل أي اجتماعات رسمية الجمعة، لكن فرنسيس يحتفظ بأجندة اجتماعات منفصلة خاصة وغير رسمية لأشخاص يستقبلهم في مقر إقامته.

أمام فرنسيس أسبوع حافل يترأس فيه اجتماعا للأساقفة الإيطاليين، ويشارك في لقاء عصر الخميس مع مؤسسته المدرسية سكولاس اوكيورينتيس، فضلاً عن اجتماع مع عدة أساقفة آخرين ووفود زائرة.

وينتظر أن يرأس البابا قداس عيد الخمسين يوم الأحد في كاتدرائية القديس بطرس.