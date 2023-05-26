بايدن يعيّن الجنرال تشارلز براون رئيساً لأركان الجيش

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، تعيين قائد سلاح الجوّ الجنرال تشارلز براون، رئيساً لهيئة الأركان العسكرية المشتركة.

وسيخلف براون بذلك الجنرال مارك ميلي، الذي يشغل منصب رئيس الأركان منذ الأول من أكتوبر 2019، وتنتهي ولايته قريباً.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال تشارلز كيو براون فسيصبح أيضاً ثاني إفريقي - أميركي يتبوّأ أعلى منصب عسكري في تاريخ الولايات المتّحدة، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى الجنرال كولن باول، في تسعينات القرن الماضي. وسيعمل هذا الجنرال الستّيني تحت إمرة وزير دفاع أسود أيضاً، هو لويد أوستن، في سابقة في تاريخ الولايات المتّحدة.

والجنرال سي. كيو. براون هو طيّار سابق في جعبته 3000 ساعة طيران، بينها 130 ساعة في مهام قتالية.

وبعدما عيّن قائد لواء، تبوّأ براون منصب قائد القوات الجوّية الأميركية في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ.

وبرز اسم الجنرال براون في غمرة التظاهرات التي شهدتها الولايات المتّحدة ضدّ العنصرية في أعقاب مصرع جورج فلويد قبل ثلاث سنوات».

يومها نشر الضابط الكبير مقطع فيديو تحدّث فيه عن التمييز الذي تعرّض له هو نفسه، بما في ذلك في الجيش.

وقال إنّه في سلاح الجو «غالباً ما كنت الإفريقي - الأميركي الوحيد في سربي، وكضابط كبير، الإفريقي - الأميركي الوحيد في الغرفة».