روسيا تلغي الصالون الدولي للطيران والفضاء

أفادت وسائل إعلام، أمس، بأن روسيا ستلغي الصالون الدولي للطيران والفضاء (ماكس) للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وقالت صحيفة كوميرسانت الروسية، إن العرض الذي يقام كل عامين بالقرب من موسكو منذ 1993، سيتأجل لدواعٍ أمنية. وفي السابق، ذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن المعرض سيقام العام المقبل.

وكان من المقرر أن يقام صالون ماكس العام الجاري في الفترة من 25 إلى 30 يوليو، ويعد معرض ماكس من أكبر المعارض الجوية في العالم، ويقام في مطار جوكوفسكي العسكري على بعد نحو 50 كيلومتراً من جنوب شرق وسط موسكو.