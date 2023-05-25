الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اجتازت الحدود من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أسقط مسيرة اجتازت الحدود من لبنان في وقت سابق من اليوم الخميس.

وجاء في بيان الجيش "رصدت قوات الجيش مسيرة اجتازت من لبنان إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها".

ولم يحدد الجيش من الذي أطلق المسيرة من لبنان، ونشر صورة لها بعد إسقاطها.

وأضاف الجيش أنه "سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".