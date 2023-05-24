أمين عام حلف "الناتو": عضوية أوكرانيا "ليست على جدول الأعمال" خلال الحرب

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال مقابلة في منتدى بروكسل اليوم الأربعاء، إن محاولة أوكرانيا الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي، بينما هناك حرب مع روسيا "ليست على جدول الأعمال".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا تجعل انضمام البلاد إلى التحالف "أسهل"، قال ستولتنبرغ: "نعم ولا. أعتقد أن الجميع أدركوا أن تصبح عضوًا في خضم الحرب ليس على جدول الأعمال، وهذه ليست القضية".

وقال ستولتنبرغ: "المسألة تتعلق أكثر بما يحدث عندما تنتهي الحرب بطريقة أو بأخرى. وبعد ذلك، بالطبع، تضمن الحرب أن تصبح أوكرانيا أقرب إلى حلف شمال الأطلسي".

وأقر أمين عام حلف الناتو بأن هناك بعض "وجهات النظر المختلفة في الحلف" حول مسألة عضوية الناتو لأوكرانيا، لكنه أضاف أن جميع الأعضاء متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا.

وتابع: "نتفق جميعًا على أن باب الناتو مفتوح أمام الأعضاء الجدد وأن الأمر متروك لحلفاء الناتو وأوكرانيا ليقرروا متى ينبغي أن ينضموا، وليس موسكو".