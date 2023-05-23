إسرائيل تهدد باتخاذ إجراء ضد إيران بسبب أنشطتها النووية

أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، احتمال اتخاذ إجراء ضد إيران حتى في الوقت الذي قلل فيه مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من شأن أي تهديد فوري قد تشكله منشأة نووية جديدة تقيمها طهران تحت الأرض.

وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلامية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستفاجئ إيران، وأنها تفاجئها دوماً، دون تحديد الإجراء الذي تخطط لاتخاذه.

وباءت بالفشل حتى الآن جهود القوى العالمية للتفاوض بشأن فرض قيود جديدة على تخصيب اليورانيوم ومشروعات أخرى يمكن أن تُستخدم في تصنيع القنابل، مما دفع إسرائيل للتهديد باللجوء إلى القوة إذا رأت أن الدبلوماسية قد وصلت إلى طريق مسدود.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي: "تقدمت إيران في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى، هناك تطورات سلبية تلوح في الأفق وقد تستدعي إجراء عسكرياً"، ولم يذكر بالتفصيل طبيعة هذه التطورات، أو ما هو الإجراء الذي قد يُتخذ ومن سيقوم به.

وأضاف هاليفي في مؤتمر هرتزليا، وهو منتدى دولي للأمن: "لدينا قدرات، ولدى آخرين قدرات أيضاً"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أمس الاثنين بأن إيران تبني موقعا جديدا تحت الأرض في جبال زاجروس ليحل محل مركز مكشوف لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية التي تعرضت لانفجار وحريق في يوليو 2020.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في المؤتمر: "هذا يحد بالطبع من القدرة على شن هجوم بالمقارنة مع المنشآت الموجودة فوق الأرض، إنها أسهل بالطبع. لكن ما يمكن قوله في هذا الأمر هو أنه لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه".