روسيا تحتج على توقف حاملة طائرات أميركية في أوسلو

اعترضت سفارة روسيا في النرويج، اليوم الثلاثاء، على زيارة حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" المقررة خلال الأسبوع الراهن في العاصمة النرويجية، منددة بـ"استعراض قوة مضر ومناف للمنطق".

وقال الناطق باسم السفارة تيمور شيكانوف: "طالما أن السلطات في أوسلو تفيد أن روسيا لا تشكل تهديدا عسكريا مباشرا للنرويج فإن عروض قوة كهذه تبدو مضرة ومنافية للمنطق".

ويتوقع أن تتوقف حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" وهي الأولى من الجيل الجديد لحاملات الطائرات وتعمل بالدفع النووي وهي من أكبر السفن الحربية المبنية حتى الآن بحسب الصحف النرويجية، في أوسلو خلال الأسبوع الحالي.

ويمكن لحاملة الطائرات هذه البالغ طولها 335 مترا استيعاب 90 طائرة، وتأتي زيارتها فيما تراجعت كثيرًا العلاقات بين النرويج العضو في حلف شمال الأطلسي وروسيا التي تتشارك معها حدوداً في أقصى الشمال القطبي، إثر الحرب الروسية على أوكرانيا.