أوكرانيا تؤكد استمرار سيطرتها على جزء من باخموت

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم الاثنين، أنه لا يزال هناك جنود أوكرانيون بداخل مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا، وذلك بعد إعلان روسيا أن قواتها استولت على المدينة بأكملها بعد أشهر من القتال.

وأضافت ماليار في تصريح لها على تطبيق تليغرام اليوم الاثنين: "قواتنا لا تزال تسيطر على أماكن معينة في باخموت".

وأضافت أن القوات الروسية تمشط المناطق التي استولت عليها بحثاً عن جنود أوكرانيين. ولا يزال القتال مستمراً حول التلال الواقعة إلى الشمال والجنوب من المدينة، مؤكدة أن "قوات الدفاع عن باخموت تؤدي مهمتها العسكرية".