زيلينسكي لقمة السبع: دمار باخموت يشبه الدمار النووي في هيروشيما

قال زعماء قمة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الأحد إنهم لن يتراجعوا عن دعم أوكرانيا، في تحذير واضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قال فيه إن قواته تمكنت من السيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا لكن كييف نفت ذلك.

وتغير محور تركيز قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي انعقدت في مدينة هيروشيما اليابانية خلال مطلع الأسبوع بوصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادما على متن طائرة حكومية فرنسية من أجل حشد الدعم لتقديم مساعدات أكبر لبلاده في مواجهة الحرب الروسية.

ووضع زيلينسكي في وقت سابق إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا أول قصف نووي لمدينة في العالم، وقال إن صور الدمار في هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية ذكرته بباخموت والمدن الأوكرانية الأخرى المدمرة.

وقال في مؤتمر صحافي إن جنودا أوكرانيين لا يزالون في باخموت وإن المدينة لم تقع تحت السيطرة الروسية بعد.

وفي وقت سابق، قال للصحافيين على هامش القمة إن المدينة الواقعة في الشرق دُمرت تماما، بعد أن تركز فيها القتال الضاري في الأشهر القليلة الماضية.

وتابع زيلينسكي قائلا "إنها مأساة... لم يعد هناك شيء في ذلك المكان" مضيفا أن المدينة لم يبق فيها سوى "الكثير من القتلى الروس".

وفي اليوم الختامي من قمة مجموعة السبع التي استمرت ثلاثة أيام، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار تشمل مدفعية وعربات مدرعة.

وأبلغ زيلينسكي بأن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وقال بايدن "معا، وبمشاركة كل دول مجموعة السبع، ندعم أوكرانيا وأتعهد بأننا لن نتراجع عن ذلك".