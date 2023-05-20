الأردن يدين الاعتداء على السفارة القطرية بالخرطوم

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداء الذي تعرضت له سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت .

وأعربت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الاردنية ( بترا) ، عن "تضامن المملكة مع دولة قطر ، وإدانتها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والتخريب كافة، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها".

وأكدت الوزارة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.