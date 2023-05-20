زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شرق كاليدونيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر اليوم “ السبت ” جنوب شرقي جزر " لويالتي " قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ .

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال القوي وقع على عمق 35 كيلومترًا، وعلى بعد نحو 300 كيلومتر شرقي سواحل “كاليدونيا الجديدة”، دون أن تصدر تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية “تسونامي”.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بالمنطقة التي ضربها الزلزال.

وكانت المنطقة ذاتها قد تعرضت أمس الجمعة لزلزال بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبته تحذيرات من وقوع “تسونامي”.