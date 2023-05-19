أحمد أبو الغيط: قمة جدة حققت الهدف المطلوب منها ونأمل أن يكون مصير العرب بأيديهم

قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن قمة جدة حققت الهدف المطلوب منها، لافتاً إلى أن سورية تحتاج لمساعدة العرب وينبغي عليها التفاعل مع عودتها للجامعة.

وأكد أبو الغيط خلال المؤتمر الصحافي الختامي للقمة العربية الـ 32 في جدة، أنه رصد تهدئة ملحوظة من دول الجوار وتم إعطاؤها فرصة لبدء صفحة جديدة.

وذكر أمين عام الجامعة العربية أن قمة جدة اهتمت بالملفات الاقتصادية واتخذت قرارات لدعم التنمية، معرباً أن أمله في أن تكون قمة جدة بداية ليكون مصير الدول العربية بأيديها.