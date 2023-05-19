اختتام أعمال القمة العربية الـ32 باعتماد "إعلان جدة"

اختتمت القمة العربية الـ32، اليوم الجمعة، فيما اعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة "إعلان جدة"، بحسب ما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بصفته رئيس القمة. وأعلن ولي العهد السعودي اعتماد القرارات الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و"إعلان جدة".

وانطلقت في جدة، عصر اليوم، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة، فيما حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القمة العربية كضيف شرف.