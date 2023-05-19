الرئيس الأوكراني مخاطباً قمة جدة: لم نختر الحرب ونثق في رفض العرب استخدام الأسلحة النووية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن شعب بلاده لم يختر الحرب، معرباً عن أمله في أن يجد في قمة جدة دعماً لبلاده.

وقال الرئيس الأوكراني الذي يشارك في القمة العربية في جدة بدعوة من السعودية: "الأوكرانيون لم يختاروا يوما طريق الحرب ولم تذهب قواتنا إلى أراض غير الأراضي الأوكرانية ولم نبدأ عمليات لنهب موارد غيرنا، لكن لن نخضع أبدا لأي دولة أجنبية أو لأي وسنستمر في النضال".

ووجه حديثه إلى القادة العرب: "أنا متأكد من أن كل دولكم تفهم ما هي المشاعر التي تختلجنا وواثق مما هو النداء التي سأطلقه هنا من جدة، فهو نداء وواجب لحماية الشعب الأوكراني، بمن فيهم المجتمع الأوكراني المسلم".

ومشاركة الرئيس الأوكراني في القمة العربية لم تكن معلنة سلفاً، ومثلت مفاجأة، ما يعكس أهمية القمة ودورها على المستوى الدولي.

وتعهد زيلينسكي بعدم الاستسلام مطالبا الحضور بالمساعدة في حماية شعب بلاده وخاصة المسلمين منهم.

وأكد الرئيس الأوكراني على ثقته في رفض الدول العربية استخدام الأسلحة النووية، ولفت في الوقت نفسه إلى أن الأمن الغذائي أحد أبرز النقاط التي تشكل هوية بلادنا.

ودعا زيلينسكي القمة العربية إلى الاطلاع على صيغة السلام الأوكرانية، وحث الدول في القمة على دعم مبادرته للسلام لإنهاء الحرب الروسية في بلاده.

وقال زيلينسكي، الذي يقوم بأول رحلة له إلى المملكة، في خطاب إن الوفود ستتلقى نص خطة السلام المكونة من 10 نقاط وطلب منهم العمل مع أوكرانيا مباشرة دون وسطاء.

وأضاف زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في افتتاح قمة جامعة الدول العربية في مدينة جدة السعودية: "نحن لا نملك الصواريخ التي يملكها العدو ولا نملك قدرات جوية توازي قدرات العدو، لكننا نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحق إلى جانبنا".

وتابع: "نحن نحاول دفع الغزاة من أرضنا وأي شخص يدافع عن أرضه ويحمي أطفاله من الاستعباد، فمثل هذا المحارب على طريق العدالة، وأنا فخور بالقول بأنني أمثل هؤلاء المحاربين والمقاتلين وكل الشعب الأوكراني".

وقال زيلينسكي إنه اصطحب معه إلى القمة العربية مصطفى جميليف، ممثل شعب التتار الذي يسكن في شبه جزيرة القرم، وهو من أحد الشعوب الأصلية في أوكرانيا وهو في صلب الحضارة الإسلامية بأوكرانيا".

وأضاف: "أن الشعب التتري سيبقى جزءا من مجتمع أوكرانيا، ونحن نعرف أنهم يعانون كثيرا من العدوان الروسي".

وأشاد بجهود السعودية لإطلاق سراح أوكرانيين اعتقلتهم روسيا، معتبرا أن الأمر تجربة إيجابية، معرباً عن أمله في تطوير هذه التجربة.