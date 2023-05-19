أحمد أبو الغيط: نأمل أن تكون قمة جدة علامة لبدء تفعيل عمل عربي يصحح أخطاء الماضي

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالرئيس السوري بشار الأسد في القمة وبعودة سورية إلى الجامعة العربية، معتبراً أن "ثمة فرصة لا يجب تفويتها لمعالجة الأزمة سياسياً"، ودعا إلى إنهاء "نزيف" السودان و"هموم" فلسطين.

وفي كلمة له خلال اجتماع القمة العربية بدورتها الـ32، قال أبو الغيط إن "المشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر، ولا بدّ من التمسك بالمصالح العربية لمواجهة ضغوط الاستقطاب الدولي".

ورحب بحضور الأسد، "بعد أن عادت سورية إلى مقعدها في الجامعة"، معربا عن أمله بأن "يساهم العرب في حل الأزمة السورية، فثمة فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة والحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسويتها".

ولفت أبو الغيط إلى أنه "أضيف إلى أحزان الأمة العربية، حزن جديد في السودان، حيث يدفع المدنيّون ثمنا ضخما للمواجهة المسلحة"، داعيا إلى أن "تكون قمة جدة فرصة لتفعيل حل عربي يوقف نزيف الدم في السودان، وحلّ الأزمات التي تشهدها الدول العربية".

فلسطينيا، خصّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشعب الفلسطيني بتحية الصمود.

وقال: "تبقى فلسطين الغالية هما لا يحمله أهلها وحدهم، أحيي صمود الفلسطينيين".

وأمام هذا، طالب أبوالغيط "بتصد حازم من المجتمع الدولي لممارسات إسرائيل الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الممارسات الإسرائيلية الرعناء أدت لتصاعد كبير للعنف في الأراضي المحتلة"، مؤكدا "ضرورة مواجهة تصرفات حكومة الاحتلال الممعنة في التطرف والكراهية".