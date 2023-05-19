قتال عنيف في العاصمة السودانية وتزايد الحاجة للمساعدات الغذائية

قال شهود إن ضربات جوية مكثفة استهدفت مناطق جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، تزامناً مع اندلاع اشتباكات بالقرب من معسكر للجيش في إطار الصراع الذي تسبب في نزوح نحو مليون شخص، وترك سكان العاصمة يكافحون من أجل النجاة بحياتهم.

وأضاف الشهود أنهم سمعوا دويّ الضربات الجوية التي شنّها الجيش على قوات الدعم السريع شبه العسكرية في عدة أحياء سكنية جنوب الخرطوم بالقرب من معسكر طيبة.

ويعتمد الجيش بشكل أساسي على القوة الجوية والمدفعية الثقيلة في محاولة طرد قوات الدعم السريع التي انتشرت في مناطق واسعة من الخرطوم، ومدينتي بحري وأمدرمان اللتين يفصلهما نهر النيل عن العاصمة.

ونشر الجيش الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وهو يرتدي زياً عسكرياً ويحيّي القوات في مقر الجيش على ما يبدو في وسط الخرطوم. وفقاً لأحدث التقديرات، نزح أكثر من 840 ألف شخص داخل السودان، وفّر ما يربو على 220 ألفاً إلى دول الجوار.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه يعكف على تكثيف عملياته في ست ولايات على الأقل في السودان، لمساعدة 4.9 ملايين شخص معرضين للخطر، فضلاً عن مساعدة أولئك الذين يفرّون إلى تشاد ومصر وجنوب السودان.