أردوغان: حققنا الأغلبية في البرلمان وحان وقت كسب الجولة الثانية من "الرئاسية"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدعم الشعبي الكبير الذي ناله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو، ضمان للجولة الثانية في الـ28 من الشهر الجاري.

وشكر أردوغان في كلمة عبر اتصال هاتفي في الاجتماع الإقليمي التشاوري لتقييم أداء الإدارات المحلية الذي انعقد اليوم في ولاية قيصري وسط تركيا، جميع كوادر "حزب العدالة والتنمية" على الجهود الكبيرة التي بذلوها قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 14 مايو الجاري.

وأشار إلى أهمية حصول "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية الأغلبية في البرلمان التركي.

وأضاف: "حققنا الأغلبية في البرلمان والآن حان وقت العمل من أجل كسب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 مايو"، مشيرا إلى أن محاولات المعارضة لتذليل الفارق لن تجدي نفعاً.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحصل أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، فيما نال كيليتشدار أوغلو 44.92%، وسنان أوغان 5.17 بالمئة ومحرم إنجه (المنسحب) 0.44%.

والاثنين، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.