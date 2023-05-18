وسائل إعلام: بوتين وزيلينسكي وافقا على استقبال مبعوثي بابا الفاتيكان

أفادت مدونة "إل سيسموغرافو" المختصة بشؤون الفاتيكان، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وافقا على استقبال مبعوثي البابا فرنسيس لبحث تسوية النزاع.

وأشارت المدونة إلى أن هناك "اتفاقات أولية" بشأن توجه الكاردينال ماتيو زوبي وكبير الأساقفة كلاوديو غوجيروتي إلى موسكو وكييف لمناقشة التسوية، لكن خيار الشخصيتين ليس نهائياً.

وحسب معلومات المدونة، فإن الحبر الأعظم طلب من موسكو وكييف استقبال المبعوثين "لمناقشة إمكانية فتح طريق التفاوض يؤدي إلى هدنة"، وأن موسكو وكييف أعلنتا عن "انفتاحهما المبدئي" على استقبال مبعوث أو مبعوثين من الفاتيكان، وطلبتا المزيد من المعلومات بهذا الصدد.

وأشارت المدونة إلى أن "القضايا الأولية معقدة جداً، وأن التقدم المحرز يبدو محدوداً للغاية".

وكان البابا فرنسيس قد أعلن في 30 أبريل الماضي أن الفاتيكان تقوم بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيراً إلى أنها "ليست علنية بعد"، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقا.

وأعلن الكرملين أنه لا يمتلك أي معلومات عن تلك المهمة.