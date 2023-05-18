الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، إلى جدّة للمشاركة في القمة العربية الـ 32 التي تستضيفها السعودية غداً.

ويشارك الأسد في القمة العربية للمرة الأولى منذ 12 عاماً بعد تجميد عضوية بلاده بالجامعة العربية في 2011 على خلفية اندلاع الأزمة السورية.

وأعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد يتجه، اليوم الخميس، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أول الواصلين إلى جدة للمشاركة في القمة العربية في دورتها الـ32، وينتظر استمرار توافد قادة الدول العربية تباعا إلى جدة التي ستشهد لقاءات جانبية تجمع عددا من قادة وزعماء الدول العربية على هامش القمة العربية.

جدير بالذكر أن القمة التي تستضيفها السعودية، تأتي وسط ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم، وتعمل من خلالها جامعة الدول العربية والقادة العرب على مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتشهد مدينة جدة، مساء اليوم وغداً الجمعة، لقاءات جانبية على هامش القمة العربية تجمع عددا من قادة وزعماء الدول العربية، حيث تأتي استضافة المملكة للقمة العربية امتدادا لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.