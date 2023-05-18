الرئيس السوري يصل إلى السعودية لحضور القمة العربية

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غداً (الجمعة).

وقال التلفزيون السوري إن الأسد "وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية" غدا الجمعة.

وكان السفير السعودي في الأردن نايف السديري قد نقل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الأسد للمشاركة في القمة في 10 مايو.

وأكد الرئيس السوري أن انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد وصلوا إلى مدينة جدة.

