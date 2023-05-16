تصاعد القصف والضربات الجوية مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان

قال سكان في العاصمة السودانية الخرطوم إن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشدة اليوم الثلاثاء في وقت يسعى فيه الجيش للدفاع عن قواعد رئيسة أمام هجوم قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يخوض معها قتالا منذ ما يزيد على شهر.

وذكر شهود أنهم سمعوا دوي ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب الخرطوم بالإضافة إلى قصف عنيف في أجزاء من مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين اللتين يفصلهما نهر النيل عن العاصمة.

وبحسب سكان وشهود، هاجمت قوات الدعم السريع قواعد عسكرية رئيسة في شمال أم درمان وجنوب الخرطوم اليوم الثلاثاء في مسعى لمنع الجيش من نشر أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة على ما يبدو.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها أسرت المئات من قوات الجيش في هجوم مضاد في بحري ونشرت لقطات فيديو تظهر رجالا يرتدون الزي العسكري ويجلسون على الأرض بينما يحتفل عناصر من القوة شبه العسكرية حولهم.

ويعمل الجيش على قطع خطوط إمداد قوات الدعم السريع من خارج العاصمة وتأمين مواقع استراتيجية من بينها المطار بوسط الخرطوم ومصفاة الجيلي الرئيسة للنفط في بحري حيث احتدم القتال مرة أخرى اليوم الثلاثاء.

وقال نجل أنس عمر، العضو البارز في الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لرويترز إن قوات الدعم السريع ألقت القبض على والده من منزله في الخرطوم.