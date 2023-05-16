أوكرانيا: أسقطنا كل الصواريخ التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا في هجوم مكثف على أوكرانيا الليلة الماضية وعددها 18 صاروخاً من طرز مختلفة.

وقال زالوجني عبر تطبيق تيليغرام للتراسل، إن روسيا أطلقت ستة صواريخ كينجال باليستية من طائرات وتسعة صواريخ كروز من طراز كاليبر من سفن في البحر الأسود وثلاثة صواريخ إسكندر من قواعد برية.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط ست طائرات مسيرة إيرانية الصنع، وثلاث طائرات مسيرة للاستطلاع.