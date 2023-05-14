أين منزلنا؟.. أطفال في غزة يبكون أمام بيتهم المنهار

نشرت وكالة رويترز للأنباء، صورة لفتاة فلسطينية وطفلتان وهن يبكين أمام أنقاض منزلهم المنهار في دير البلح وسط قطاع عزة، والذي انهار جراء غارة إسرائيلية قبل سريان الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية في قطاع غزة أنهى قتالاً بين الجيش الاسرائيلي وفصائل فلسطينية استمر خمسة أيام وأسفر عن سقوط 35 قتيلا معظمهم من الفلسطينيين، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الليلة الماضية ليعود الهدوء صباح اليوم الأحد في قطاع غزة وإسرائيل، فيما تفقد سكان غزة الدمار الذي لحق بمنازلهم في مناطق مختلفة جراء الغارات الإسرائيلية.