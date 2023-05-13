"محادثات هاتفية" بين وزير خارجية إيران ونظيره السعودي عن العلاقات بين البلدين

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، عن ارتياحه لـ"التقدم المحرز" في التوافقات التي تم التوصل إليها بين بلاده والسعودية.

بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" استعرض وزيرا خارجية إيران والسعودية، في اتصال هاتفي "آخر تطورات التوافقات المشتركة بين البلدين في بكين".

وأضافت أن عبداللهيان أعرب في الاتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، عن ارتياحه "للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين وإعلان اتفاقية استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارات والقنصليات العامة".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في السعودية رسميا"، واعتبر جدول زيارات ولقاءات المسؤولين ووزيري خارجية البلدين لعواصم كل منهما الآخر "مؤشرا على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة".

من جانبه اكد وزير الخارجية السعودي خلال المكالمة الهاتفية على نظرة الرياض الإيجابية لمستقبل العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها وقال: لقد اتخذنا خطوات جيدة في الشهرين الماضيين وان تمسكنا بالتوافقات التي تم التوصل إليها مؤشر لعزمنا الجاد.