زيلينسكي يلتقي الرئيس الإيطالي في روما اليوم

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روما اليوم السبت لمحادثات مع نظيره الإيطالي، حسبما أعلن مسؤول لوكالة فرانس برس، مع احتمال لقائه البابا فرنسيس. وقال متحدث باسم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رداً على سؤال بشأن تقارير عن لقاء مع زيلينسكي «نؤكد أن هذا اللقاء سيحصل السبت».

وستكون هذه الزيارة الأولى لزيلينسكي إلى الاتحاد الأوروبي وإيطاليا العضو في حلف شمال الأطلسي، منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022. وقال مصدر في الفاتيكان لوكالة فرانس برس إن لقاء بين زيلينسكي والبابا فرنسيس «محتمل» أيضاً، علماً بأنه لم يتم تأكيد ذلك. ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي زارت كييف في فبراير لإظهار دعم بلادها لأوكرانيا.